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В школах Украины предложили ввести предмет "Русофобия" вместо русской литературы

Мир

В электронной приёмной Владимира Зеленского появилась петиция с предложением ввести в школьную программу предмет "Русофобия".

В школах Украины предложили ввести предмет "Русофобия" вместо русской литературы

Инициатива исходит от одесского праворадикального активиста Демьяна Ганула. Националист уточняет, что поскольку с будущего учебного года из школ Одесской области исчезнут предметы русский язык и литература, освободившиеся часы стоит использовать, чтобы научить детей ненавидеть всё русское.

"Если будет хотя бы кусок независимой Украины сто на что метров - примут обязательно. Тысячи специалистов - куда ж их девать. Такая конкуренция будет", - прокомментировал петицию российский писатель Захар Прилепин.

Идея полностью избавиться от русского языка на Украине не нова. Ранее мэр Ивано-Франковска запретил уличным музыкантам исполнять песни на русском.

Тем временем, на освобождённых от национализма территориях решено сохранить историческую культуру. Глава администрации Мелитополя заверил, что во всех учебных заведениях города преподавание будет вестись исключительно на русском языке.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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