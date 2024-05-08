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Клиенты "Ингосстраха" получили свыше 3,5 миллиардов рублей по каско и ОСАГО в апреле

Выплаты "Ингосстраха" по автострахованию превысили 3,5 млрд рублей

1:42
Страхование

В период с 15 по 27 апреля компания "Ингосстрах" осуществила выплаты своим клиентам на общую сумму свыше 3,5 миллиардов рублей по автомобильным страховкам. Из этой суммы, выплаты по полисам каско составили свыше 1 миллиарда рублей, тогда как компенсации по ОСАГО превысили 2,4 миллиарда рублей.

Выплаты "Ингосстраха" по автострахованию превысили 3,5 млрд рублей
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Наибольшие индивидуальные выплаты по каско за указанный период включали: 8,8 миллионов рублей за ДТП, когда водитель выехал в кювет и перевернул машину; 8,6 миллионов рублей за аварию, в которой автомобиль после столкновения с передним транспортным средством загорелся; 8,1 миллион рублей за происшествие, где автомобиль врезался в дерево на скользкой дороге.

В сегменте ОСАГО, самые значительные выплаты произведены в филиалах: в Москве — свыше 1,5 миллиарда рублей, в Санкт-Петербурге — более 80 миллионов, в Челябинской области — более 59 миллионов, в Новосибирской области — более 54 миллионов, а также в Приморском крае — более 42 миллионов рублей.

Что касается выплат по каско, наибольшие из них были сделаны в филиалах в Москве — свыше 575 миллионов рублей, в Санкт-Петербурге — более 122 миллионов, в Свердловской области — более 26 миллионов, в Челябинской области — более 24 миллионов, а также в Кемеровской области — более 21 миллиона рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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