Готовим теплицу к посадке культур: вот что важно сделать

Правильная подготовка теплицы к посадкам

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Перед тем, как начать посадку растений в теплицу, важно её правильно подготовить. Рассказываем, что важно сделать.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Обязательно проведите дезинфекцию как теплицы, так и почвы перед началом сезона. Это особенно важно, если в прошлом году у вас были проблемы с заболеваниями растений или вредителями, что, к слову, происходит в 80% случаев.

Для дезинфекции теплицы можно использовать перекись водорода 6%. Будьте тщательны при этом процессе, особенно в углах и других труднодоступных местах, так как вредители могут скрываться там. Также можно применить раствор медного купороса и извести. Серные шашки эффективны против вредителей и грибковых заболеваний, но будьте осторожны с их использованием в металлических теплицах из-за возможной коррозии.

Землю можно дезинфицировать кипятком или биопрепаратом Фитоспорином, но последний эффективен только при температуре почвы не ниже +15°C.

Для защиты от чрезмерного солнечного излучения установите внутри теплицы белый защитный материал, например, агроволокно. Готовьте грядки, когда почва прогреется на 20 см в глубину и ночная температура не опускается ниже нуля. Ускорьте прогрев почвы с помощью черного укрывного материала.

Для улучшения почвы можно полностью заменить её или обогатить верхний слой смесью земли, песка, перегноя и торфа. Дополнительно используйте сидераты, такие как горчица, которую посейте заранее и вспашите с землёй для обогащения почвы органическим веществом.

Пока рассада вырастает в доме, в теплице можно выращивать рассаду однолетников или высадить лук на перо, а также посеять укроп, базилик, рукколу и редис. После всех процедур формируйте грядки, устраивайте дорожки, размещайте инвентарь так, чтобы все было под рукой. Правильная подготовка — залог успешного старта сезона и обильного урожая в тепличных условиях.