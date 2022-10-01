Шеремет: Зеленский подводит НАТО под эшафот, чтобы решить свои задачи

Если западные партнёры Украины решать принять страну в Североатлантический альянс, это развалит НАТО на кусочки, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По словам политика, за счёт блока президент Незалежной Владимир Зеленский пытается решить свои задачи, но для самого альянса это может стать губительным шагом.

"Расширение НАТО за счёт Украины будет нести уже прямую угрозу Российской Федерации, с которой наша страна мириться не намерена. Зеленский сейчас хочет подвести НАТО под эшафот, чтобы за их счёт решить свои задачи", — пояснил парламентарий РИА Новости.

Как подчеркнул Шеремет, вступление в Североатлантический альянс не спасёт Украину и Киеву необходимо трезво взглянуть на вещи. Выходом из сложившейся ситуации может стать капитуляция и переговоры с Россией.