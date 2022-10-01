WP: Западу нет необходимости принимать Украину в НАТО, как бы не просил Киев

Западу нет необходимости принимать в срочном порядке Украину в Североатлантический альянс, заявили американские аналитики. По их мнению, первостепенной задачей для ЕС должен стать ввод потолка цен на российскую нефть.

Как подчеркнули аналитики, президент Украины обратился к западным лидерам с требованием срочно предоставить Незалежной членство НАТО, но пока для партнёров Украины в этом нет необходимости.

"Как бы символически и психологически важно ни было для президента Владимира Зеленского объявить в ответ на угрозы г-на Путина, что Украина будет добиваться немедленного членства в НАТО, западным лидерам нет необходимости что-либо предпринимать по этому сложному вопросу", — заявили аналитики The Washington Post.

Как подчеркнули авторы, подобное решение потребует от альянса незамедлительных действий, однако странам ЕС необходимо заботиться в первую очередь о своих гражданах и обеспечить Европу на зиму энергией.