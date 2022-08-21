В Совфеде объяснили напряжённость в отношениях с НАТО: не слышат доводов РФ

Напряжённость между Москвой и Североатлантическим альянсом начнёт снижаться, как только НАТО услышит доводы России о безопасности, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

По словам Джабарова, НАТО продолжает игнорировать все попытки России донести до блока свои опасения.

"Мы сделаем всё, чтобы обеспечить свою безопасность. Вместе с тем, как только вы проявите желание услышать наши доводы по вопросам безопасности России, думаю, напряжённость в отношениях Россия-НАТО начнёт снижаться", — пояснил политик.

Джабаров подчеркнул, что Россия имеет право защищать собственные интересы. Речь идёт о переброске в Калининградскую область МиГ-31 с ракетами "Кинжал" в рамках стратегического сдерживания.