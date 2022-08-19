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Литва отреагировала на переброску МиГ-31 с "Кинжалами" под Калининград

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Переброска истребителей МиГ-31, которые оснащены гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в Калининградскую область не повлияет на баланс сил в регионе. Об этом заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его мнению, нахождение российских ракет под Калининградом не создаёт угрозы безопасности для Запада.

"Я думаю, что нам не нужно слишком беспокоиться о месте базирования той или иной ракеты. Они не поменяют ситуацию, поскольку военный потенциал Калининграда в настоящее время значительно снизился", — заявил министр.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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