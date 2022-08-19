Литва отреагировала на переброску МиГ-31 с "Кинжалами" под Калининград

Переброска истребителей МиГ-31, которые оснащены гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в Калининградскую область не повлияет на баланс сил в регионе. Об этом заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его мнению, нахождение российских ракет под Калининградом не создаёт угрозы безопасности для Запада.

"Я думаю, что нам не нужно слишком беспокоиться о месте базирования той или иной ракеты. Они не поменяют ситуацию, поскольку военный потенциал Калининграда в настоящее время значительно снизился", — заявил министр.