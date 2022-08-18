Евсеев: МиГ-31 с гиперзвуковым "Кинжалом" сдержит Польшу от развязывания войны

Нельзя исключать вероятность того, что со стороны Польши будет предпринята попытка провокации в отношении Калининградской области. На этом фоне Россия хочет иметь возможности нанесения ответного удара. Об этом заявил военный эксперт Владимир Евсеев, комментируя Pravda.Ru переброску истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми комплексами "Кинжал" в Калининградскую область.

"Это может быть центр военного управления, центр военно-политического управления, либо какая-то другая структура Польши. Особенностью "Кинжала" является то, что движение гиперзвуком не позволяет перехватывать системами противовоздушной обороны (ПВО) и даже противоракетной обороны (ПРО), которые есть у Варшавы", — объяснил эксперт.

Нахождение в Калининградской области подобного оружия является серьёзным сдерживающим фактором, отметил Евсеев. Сейчас польские власти должны осознать, что предполагаемый ввод военного контингента на территорию Западной Украины может спровоцировать Россию на удар.

"Польша сознательно идёт на противостояние, всячески создавая условия для обострения ситуации. В какой-то момент это может привести к состоянию войны между Россией и Польшей на территории Западной Украины", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

Скорее всего, члены НАТО ответят на переброску МиГов с помощью развёртывания систем ПРО, однако западные комплексы абсолютно бесполезны против российского "Кинжала", отметил эксперт.

Ранее три истребителя МиГ-31, оснащённых гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал", вылетели в Калининградскую область на аэродром Чкаловск для выполнения мероприятий стратегического сдерживания.