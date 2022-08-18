360kuai: Польша и Прибалтика испугались переброске МиГ-31К в Калининград

Прибалтика и Польша начали паниковать после новостей о том, что Россия перебросила в Калининградскую область истребители МиГ-31К, оснащённые гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал", сообщают китайские эксперты в статье для издания 360kuai.

После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, восточноевропейские страны начали обвинять Москву в агрессии. Рассчитывая на помощь Североатлантического альянса, Польша, Литва, Латвия и Эстония начали истерично провоцировать Москву. Но в последнее время они усомнились в желании США прийти им на помощь в случае опасности, отметили авторы материала.

Ранее Эстония попросила у Вашингтона реактивные системы залпового огня HIMARS и беспилотники Reaper, после чего Польша обратилась к США с похожей просьбой — Варшаве понадобились комплексы противовоздушной обороны Patriot, истребители F-16 и танки Abrams, чтобы сдержать армию РФ в случае агрессии Москвы.

"Сейчас эти восточноевропейские страны, которые провоцируют Россию, испытывают страх", — подчеркнули авторы статьи.

Прибалтика и Польша поняли, что вели себя слишком высокомерно, когда так рьяно нападали на Россию, поскольку теперь последовали ответные действия Москвы.

"Почему же сейчас они так напуганы до смерти?" — вопрошают китайские эксперты.

Ответ напрашивается сам собой: у Польши и стран Балтии нет вооружения, способного противостоять истребителям МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Возможно, эти страны надеялись на помощь США, но Вашингтон уже доказал, что на первом месте у него свои собственные интересы, а крошечные страны Европы он использует для достижения личных геополитических целей.