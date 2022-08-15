В МИД РФ предупредили США о полном разрыве дипломатических отношений

В случае если Вашингтон добьётся своей цели и Россию признают "страной — спонсором терроризма" о каких-либо отношениях между странами можно забыть, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как подчеркнула Захарова, Москва не единожды предупреждала Белый дом о серьёзных последствиях такого решения.

"Если они ещё не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили — и не только устно, мы ещё и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык. Всё неоднократно было заявлено", — пояснила представитель МИД РФ в эфире "Россия 1".

Кроме того, по словам Захаровой, попытка США изолировать Россию от мира провалилась и теперь Вашингтон пытается "чужими руками" навесить на страну ярлыки.

"Не произошло это. Мир пропустил мимо ушей всё, что говорили в Вашингтоне. Запад самоизолировался от нашей страны, и тогда был включён план Б — то есть мелко гадить там, где можно. Преимущественно чужими руками", — резюмировала Захарова.