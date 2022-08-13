Если Вашингтон не оставит попытки навязать мировому сообществу свою точку зрения и продолжит добиваться для России статуса "страны — спонсора терроризма", это станет точкой невозврата в отношении двух государств, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.
По его словам, США фактически "растоптали" международное право из соображений собственной выгоды.
"Западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике", — пояснил Дарчиев ТАСС. — В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию "страной — спонсором терроризма". Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьёзным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений".
Как подчеркнул представитель МИД, ответным шагом может стать сокращение или полный разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном. Дарчиев уточнил, что США предупреждены о последствиях.
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