Политолог Орлов: российская экономика нуждается в иностранных специалистах

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал инициативу упрощения процедуры получения гражданства России для иностранных специалистов. По словам политолога, в стране ощущается нехватка высококвалифицированных кадров.

Однако по мнению Орлова, процедура должна быть упрощена только в рамках определённых специальностей.

"Российская экономика особенно нуждается в квалифицированных специалистах, в том числе из иностранных государств", — пояснил политолог RT. — Важно соблюдать баланс и не распространять подобную практику на все профессии, чтобы не произошло обесценивание российского паспорта".

Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.