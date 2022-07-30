Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал инициативу упрощения процедуры получения гражданства России для иностранных специалистов. По словам политолога, в стране ощущается нехватка высококвалифицированных кадров.
Однако по мнению Орлова, процедура должна быть упрощена только в рамках определённых специальностей.
"Российская экономика особенно нуждается в квалифицированных специалистах, в том числе из иностранных государств", — пояснил политолог RT. — Важно соблюдать баланс и не распространять подобную практику на все профессии, чтобы не произошло обесценивание российского паспорта".
Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.
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