Законопроект о выплате 13-й пенсии внесут в Госдуму уже осенью

Законопроект о выплате ежегодной 13-й пенсии внесут в Госдуму России уже осенью. Денежные средства предлагают начислять в декабре перед новогодними праздниками, заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

По мнению парламентария, такой шаг позволит улучшить качество жизни пенсионеров и простимулировать покупательский спрос на фоне резкого сокращения импорта товаров и услуг.

"Установление дополнительной страховой пенсии по старости позволит повысить уровень благосостояния граждан этой категории, а также будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития страны", - пояснил Миронов "Известиям".

Кроме того, поправки в законопроект предполагают увеличение страховых пенсий по старости гражданам, достигшим 70 лет.