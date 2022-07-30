Законопроект о выплате ежегодной 13-й пенсии внесут в Госдуму России уже осенью. Денежные средства предлагают начислять в декабре перед новогодними праздниками, заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.
По мнению парламентария, такой шаг позволит улучшить качество жизни пенсионеров и простимулировать покупательский спрос на фоне резкого сокращения импорта товаров и услуг.
"Установление дополнительной страховой пенсии по старости позволит повысить уровень благосостояния граждан этой категории, а также будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития страны", - пояснил Миронов "Известиям".
Кроме того, поправки в законопроект предполагают увеличение страховых пенсий по старости гражданам, достигшим 70 лет.
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