СБУ снимает постановочные видео об ударах России по домам в Николаеве

Служба безопасности Украины снимает постановочные видео о том, что Вооружённые силы России якобы обстреливают дома в Николаеве, заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

"В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США", — сказал он.

По его словам, российская армия не обстреливает гражданские объекты.

В субботу, 18 июня президент Украины Владимир Зеленский побывал в городе Николаев, который находится в 90 километрах от Херсона, и вручил главе областной администрации Виталию Киму орден Богдана Хмельницкого III степени. Всю Херсонскую область контролирует армия РФ. Вооружённые силы Украины начали контрнаступление на херсонском направлении.