Служба безопасности Украины снимает постановочные видео о том, что Вооружённые силы России якобы обстреливают дома в Николаеве, заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.
"В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США", — сказал он.
По его словам, российская армия не обстреливает гражданские объекты.
В субботу, 18 июня президент Украины Владимир Зеленский побывал в городе Николаев, который находится в 90 километрах от Херсона, и вручил главе областной администрации Виталию Киму орден Богдана Хмельницкого III степени. Всю Херсонскую область контролирует армия РФ. Вооружённые силы Украины начали контрнаступление на херсонском направлении.
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