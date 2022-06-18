Владимир Зеленский приехал в город Николаев близ Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Николаев, расположенный в 90 километрах от Херсона, находящемся под контролем российской армии.

Представители Украины заверили, что на этом направлении началось контрнаступление ВСУ.

Зеленский объяснил, что он приехал в Николае с целью обсудить вопросы экономики, безопасности и восстановления водоснабжения с местными органами власти.

Лидер Украины вручил орден Богдана Хмельницкого III степени главе областной администрации Виталию Киму.

Ким прославился благодаря тому, что обращался к согражданам с патриотическими речами во время наступления Вооружённых сил России.

16 июня лидеры Франции, Германии и Италии Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги побывали в Киеве.