Песков: мы газом не шантажируем, мы свои деньги защищаем

Россия отрицает использование экспорта природного газа в качестве инструмента шантажа Европы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что переход на торговлю газом в рублях связан с собственными действиями ЕС.

Напомним, в среду такое обвинение озвучила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после решения "Газпрома" прекратить экспорт в Польшу и Болгарию. Еврочиновница назвала этот шаг "неоправданным и неприемлемым”, добавив, что он подчеркивает "ненадежность России как поставщика газа”.

"Это не шантаж. Россия была и остается надежным поставщиком, приверженным своим обязательствам. Условия, которые были изложены в указе президента, продиктованы беспрецедентными враждебными шагами против нас, — заявил Песков, добавив, что решение было доведено до покупателей природного газа задолго до того, как оно вступило в силу. — У нас украли значительную часть наших резервов. И, чтобы избежать повторения, требовался переход к новой системе".

Представитель Кремля предупредил, что, если страны-покупатели не перейдут на рублевую схему расчетов, поставки им будут прекращены.