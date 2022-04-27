"Газпром" сегодня, 27 апреля, прекратит поставки газа в Болгарию. Об этом накануне сообщило министерство энергетики страны.
Новость появилась следом за информацией о том, что будут прекращены поставки голубого топлива в Польшу. Обе страны отказываются платить за энергоресурс в рублях.
Как заверили потребителей болгарские власти, "необходимости в нормировании потребления газа у них не будет".
В марте представитель государственной энергетической компании Bulgargaz заявил журналистам, что с лета этого года Азербайджан обеспечит все поставки в страну, хотя и по более высокой цене.
В дальнейшем правительство Болгарии планирует подключить страну к еще недостроенному терминалу сжиженного природного газа (СПГ) в Греции, куда газ будет импортироваться, вероятно, из США.
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