Газпром закрывает вентиль для Болгарии и Польши

"Газпром" сегодня, 27 апреля, прекратит поставки газа в Болгарию. Об этом накануне сообщило министерство энергетики страны.

Новость появилась следом за информацией о том, что будут прекращены поставки голубого топлива в Польшу. Обе страны отказываются платить за энергоресурс в рублях.

Как заверили потребителей болгарские власти, "необходимости в нормировании потребления газа у них не будет".

90% газа Болгария покупает у России, 10% — у Азербайджана.

В марте представитель государственной энергетической компании Bulgargaz заявил журналистам, что с лета этого года Азербайджан обеспечит все поставки в страну, хотя и по более высокой цене.

В дальнейшем правительство Болгарии планирует подключить страну к еще недостроенному терминалу сжиженного природного газа (СПГ) в Греции, куда газ будет импортироваться, вероятно, из США.