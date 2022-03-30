Глава российской делегации Владимир Мединский перечислил принципы будущего соглашения с Украиной.
Мединский рассказал, что на переговорах в Турции Украина передала России главные пункты соглашения по мирному урегулированию конфликта.
"Если эти условия будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована", — цитирует слова Мединского ТАСС.
Глава делегации РФ выразил надежду на строительство добрососедских отношений Украины и России.
24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации на Украине.
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