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Автор Елена Былкина

Украина передала РФ главные принципы будущего соглашения — Мединский

Политика

Глава российской делегации Владимир Мединский перечислил принципы будущего соглашения с Украиной.

Украина передала РФ главные принципы будущего соглашения — Мединский

Мединский рассказал, что на переговорах в Турции Украина передала России главные пункты соглашения по мирному урегулированию конфликта. 

  • Отказ от вступления в НАТО;
  • Отказ от ядерного оружия;
  • Отказ от размещения иностранных военных баз и контингентов
  • Обязательство о проведении военных учений с участием иностранных военных сил только по согласию государств-гарантов, в числе которых будет Россия

"Если эти условия будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована", — цитирует слова Мединского ТАСС.

Глава делегации РФ выразил надежду на строительство добрососедских отношений Украины и России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации на Украине. 

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир путин владимир мединский
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