Украина передала РФ главные принципы будущего соглашения — Мединский

Глава российской делегации Владимир Мединский перечислил принципы будущего соглашения с Украиной.

Мединский рассказал, что на переговорах в Турции Украина передала России главные пункты соглашения по мирному урегулированию конфликта.

Отказ от вступления в НАТО;

Отказ от ядерного оружия;

Отказ от размещения иностранных военных баз и контингентов

Обязательство о проведении военных учений с участием иностранных военных сил только по согласию государств-гарантов, в числе которых будет Россия

"Если эти условия будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована", — цитирует слова Мединского ТАСС.

Глава делегации РФ выразил надежду на строительство добрососедских отношений Украины и России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации на Украине.