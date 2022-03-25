В Госдуме оценили возможность отставки сенатора после фейка о Жириновском

Распространение слухов не является основанием для сложения полномочий члена Совета Федерации, заявил первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев, комментируя Pravda.Ru ситуацию с сообщением сенатора Александра Пронюшкина о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которое оказалось недостоверным.

"С точки зрения депутатской этики и вообще человеческой этики распространять слухи, да и еще недостоверные, я считаю, что, наверное, требует какой-то ответственности… Просто административного наказания за такие вещи нет", — сказал депутат.

По его словам, данный спикером Госдумы Вячеславом Володиным совет Пронюшкину сложить полномочия в связи с произошедшим носит рекомендательный характер.

"Думаю, что это дело совести каждого. Захочет — уходит в отставку, захочет — нет", — сказал Арефьев.

В пятницу, 25 марта, Пронюшкин сообщил в Telegram о смерти Жириновского, находящегося с февраля в больнице из-за заражения COVID-19.

Позже председатель Госдумы Володин опроверг сообщение сенатора и посоветовал ему сложить полномочия в связи с участием в распространении ложной информации.