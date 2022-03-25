Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщил российский сенатор Пронюшкин

В Совете Федерации заявили, что руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался в пятницу, 25 марта. Также, по информации журналистов, до утра этого дня российский депутат несколько суток находился в коме.

"Владимир Жириновский умер сегодня в 10.45 утра. Последние сутки политик провёл в коме", — написали в Telegram-канале Mash.

Данные о смерти политика подтвердил российский сенатор Александр Пронюшкин. Об этом сообщило РИА Новости.

Известно, что парламентарий оказался в больнице из-за заражения коронавирусной инфекцией в начале февраля этого года. Лидер ЛДПР дышал через аппарат ИВЛ и находился в состоянии медикаментозного сна.

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