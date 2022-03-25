Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обратился к людям, которые распространили фейк о смерти руководителя ЛДПР Владимира Жириновского. Как отметил спикер российского парламента, журналисты должны удалить материалы с дезинформацией, если у их авторов есть совесть.
"Сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия", — написал Володин в своём Telegram-канале.
Ранее член Совета Федерации РФ Александр Пронюшкин принёс извинения за пост о гибели главы ЛДПР. Как подчеркнул сенатор, ответственных за публикацию накажут.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.
Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.