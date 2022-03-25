Дегтярёв подтвердил, что лидер ЛДПР Жириновский жив

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв опроверг информацию о смерти председателя ЛДПР Владимира Жириновского, появившуюся в ряде российских СМИ и социальных сетях.

В своём Telegram-канале губернатор опубликовал архивную видеозапись, на которой глава ЛДПР смеётся во время своего выступления на телевидении.

"Владимир Вольфович жив. Не дождётесь!" — написал Дегтярёв.

Губернатор Хабаровского края работал с Жириновским в 2005 году, когда вступил в ЛДПР и стал его помощником в Самарской области.

Ранее российский сенатор Александр Пронюшкин сообщил о том, что Жириновский якобы скончался 25 марта во 10:45, а свои последние часы провёл в состоянии комы.

Затем спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале успокоил россиян. Он проинформировал, что лидер ЛДПР жив, однако его состояние остаётся тяжёлым. По информации политика, сегодня Жириновскому делали КТ.