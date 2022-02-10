Вирусолог Альтштейн объяснил, почему не сработали восемь прививок Жириновского

Известный политик, депутат Госдумы Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом, несмотря на то, что привился восемь раз отечественными вакцинами. Как такое оказалось возможным с научной точки зрения, объяснил вирусолог, профессор, главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Специалист заметил, что это возможно в принципе, так как никакая вакцина не даёт стопроцентной защиты. Однако в данном случае вопрос несколько специфический, полагает учёный.

Он напомнил, что Жириновский трижды привился в 2020 году вакциной "Спутник V". Тогда считали, что такой препарат может обеспечить защиту на годы. Но теперь выяснилось, что прививаться им нужно каждые полгода.

Далее Владимир Вольфович трижды привился "ЭпиВакКороной", а последняя прививка была "КовиВаком", пояснил Альтштейн.

Но такой человек, как Жириновский, который следит за тем, что происходит, мог бы иметь определённое мнение о качестве вакцин, использующихся в России, отметил профессор.

Он заявил, что "ЭпиВакКорона" не обладает никаким эффектом, несмотря на то, что прошла регистрацию. И это не вызывает сомнения у большого количества специалистов, которые высказывали своё мнение, но их не услышали.

По мнению специалиста, до сих пор нет данных и об эффективности "КовиВака", а также поступают довольно тревожные данные от добровольцев, которые эту вакцину испытывают.

"Не нужно пользоваться "ЭпиВаком". Он должен быть снят с регистрации. А ему только что дали регистрацию ещё на следующий год. С моей точки зрения, это совершенно недопустимая вещь. Почему власть не слушает мнение экспертов, мне непонятно", — заключил вирусолог в эфире "Эха Москвы".

Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал "медицинский" анекдот по поводу вакцинации Жириновского.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен