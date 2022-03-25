Сенатор Пронюшкин извинился за сообщение о "смерти" Жириновского

Российский сенатор Александр Пронюшкин, в Telegram-канале которого ранее появилась информация о якобы скончавшемся лидере ЛДПР Владимире Жириновском, извинился за распространение недостоверных данных.

Он отметил, что пост, где говорилось о "смерти" политика, уже удалён. По его словам, все причастные к публикации ложной информации понесут ответственность. Пронюшкин также подчеркнул: фейк о Жириновском — это "грязная провокация жёлтой прессы", которая уже 30 лет предоставляет недостоверные сведения о председателе ЛДПР.

"Уважаемые друзья и коллеги! Приношу извинения за публикацию на моём канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском", — написал сенатор.

Политик также добавил, что буквально час назад врачи направили главу ЛДПР на плановую процедуру, никаких негативных изменений с его здоровьем нет.

Ранее Пронюшкин заявил, что Жириновский якобы скончался в больнице 25 марта в 10:45 часов.