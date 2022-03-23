Политолог объяснил, зачем США выделили 200 миллионов долларов Украине

Америка считает своё государственное устройство самым лучшим и справедливым в мире, поэтому любыми способами старается насадить такой строй везде, в том числе и на Украине. Такое мнение высказал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

Эксперт прокомментировал в беседе с RT сообщение о выделении Соединёнными Штатами 200 миллионов долларов на "поддержание стабильности Украины" и "противодействие российской дезинформации".

Политолог заметил, что одни называют это вмешательством, а другие дружеской помощью и продвижением демократии по всему миру.

"У Соединённых Штатов политика в этом смысле однозначна: они представляют самое "лучшее" в мире государственное устройство, самое "справедливое", поэтому они пытаются мягкой и жёсткой силой способствовать тому, чтобы такой строй был во всём мире. По отношению к Украине они это и осуществляют", — объяснил собеседник канала.

Он добавил, что нынешнее украинское руководство с такой поддержкой однозначно соглашается.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что было бы после того, как США "разобрались" с Россией.