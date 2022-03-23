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Автор Николай Ткаченко

Медведев описал возможный сценарий действий США после победы над Россией

Политика

После Второй мировой войны у Америки не нашлось хороших стратегов. При этом США постоянно вели бессмысленные войны, обычно — вдали от своей территории. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев описал возможный сценарий действий США после победы над Россией

Политик считает, что последние 30 лет целью примитивной игры, которую вели США, была Россия, определённая в качестве врага. Но затем дело дошло бы до Китая, что привело бы к тяжелому кризису и ядерному взрыву. В своём Telegram-канале Медведев предположил, что было, если бы "американским партнёрам" удалось победить в противостоянии с Россией.

"Теперь давайте представим, что в этом раунде противостояния Америке всё удалось. Недалекие стратеги из Белого дома вызвали в России системный политический и экономический кризис. Ослабили и привели к расколу огромную, очень сложную страну. И вот результат: крупнейшая ядерная держава с нестабильным политическим режимом, слабым руководством, разваленной экономикой и максимальным количеством ядерных боеголовок, направленных на цели в США и Европе", — написал он.

По мнению Медведева, дальнейшей целью США стало бы тотальное ослабление Китая. И в таком случае перспектива была бы совсем не радостной, так как осталось бы совсем немного до глобального кризиса, энергетического и продовольственного коллапса, отказа всех систем коллективной безопасности и в скором времени — Большого ядерного взрыва, открывающего путь к новой вселенской сингулярности — в Преисподнюю, считает зампред Совбеза.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы сша китай россия дмитрий медведев
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