Медведев описал возможный сценарий действий США после победы над Россией

После Второй мировой войны у Америки не нашлось хороших стратегов. При этом США постоянно вели бессмысленные войны, обычно — вдали от своей территории. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик считает, что последние 30 лет целью примитивной игры, которую вели США, была Россия, определённая в качестве врага. Но затем дело дошло бы до Китая, что привело бы к тяжелому кризису и ядерному взрыву. В своём Telegram-канале Медведев предположил, что было, если бы "американским партнёрам" удалось победить в противостоянии с Россией.

"Теперь давайте представим, что в этом раунде противостояния Америке всё удалось. Недалекие стратеги из Белого дома вызвали в России системный политический и экономический кризис. Ослабили и привели к расколу огромную, очень сложную страну. И вот результат: крупнейшая ядерная держава с нестабильным политическим режимом, слабым руководством, разваленной экономикой и максимальным количеством ядерных боеголовок, направленных на цели в США и Европе", — написал он.

По мнению Медведева, дальнейшей целью США стало бы тотальное ослабление Китая. И в таком случае перспектива была бы совсем не радостной, так как осталось бы совсем немного до глобального кризиса, энергетического и продовольственного коллапса, отказа всех систем коллективной безопасности и в скором времени — Большого ядерного взрыва, открывающего путь к новой вселенской сингулярности — в Преисподнюю, считает зампред Совбеза.