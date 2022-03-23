Медведев назвал США пристанищем "впадающих в старческий маразм"

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что власти РФ хотели бы видеть США сильным и умным государством.

По его словам, сейчас Штаты напоминают пристанище тех, кто постепенно начинает впадать в "старческий маразм". Кроме того, в своём Telegram-канале политик подчеркнул: США пора стать ответственной державой, которая выполняет все свои обязательства и решает внутренние проблемы, а не подрывает развитие других стран.

"В отличие от американского истеблишмента, желающего конца нашей Родине, Россия хочет видеть США сильной и умной страной, а не последним пристанищем тех, кто постепенно впадает в старческий маразм", — написал зампредседателя Совбеза.

Он также напомнил, что высшие должностные лица США часто допускают ошибки во время своих официальных выступлений, например, путая Ирак с Ираном.

Американский лидер Джо Байден регулярно оговаривается на публике. Так, недавно он "запутался в жёнах", сообщив, что муж "первой леди" Камалы Харрис заразился COVID-19. На самом деле она является вице-президентом США.