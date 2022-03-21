Политолог объяснил, чем может обернуться давление на Китай для США

Экономика — это единственное, что связывает США и Китай. И чем больше американцы идут по пути санкций и торговых войн, тем меньше "пятачок" для взаимодействия, на котором лидеры двух стран ещё могут о чем-то поговорить. Такое мнение высказал российский политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Эксперт пояснил в беседе с изданием "Свободная пресса", что государственная культура Китая основывается на принципе взаимной выгоды. А если она ставится под удар, как это сейчас делают американские элиты, то под удар ставится и сама основа для взаимодействия с Китаем.

Аналитик считает, что сейчас США собственными руками очень быстро рушат последние остатки взаимодействия с китайцами. Для Поднебесной это может стать хорошим поводом для того, чтобы использовать ситуацию, вывести все свои активы из США, избавиться от американских долговых облигаций и вернуть, наконец, Тайвань.

Это сложно было бы сделать при мощной экономической зависимости от США, но сейчас настало время для действий, заключил Коровин.