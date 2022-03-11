Расстрел машины с высокопоставленным СБУшником в Киеве попал на видео

В Киеве расстреляли бывшего заместителя начальника Главного управления СБУ Дмитрия Демьяненко. Полицейские изрешетили его машину из автоматов.

Вечером 10 марта на одной из улиц столицы Украины произошла перестрелка, в результате которого полицейские из полка особого назначения "Миротворец" застрелили высокопоставленного сотрудника СБУ. По официальному сообщению правоохранителей, Демьяненко отказался останавливать машину на блок-посту, после чего была организована погоня на нескольких машинах, пишет Политцентр.

Когда Toyota Демьяненко удалось остановить, из полицейских автомобилей выскочили несколько вооружённых людей, которые буквально изрешетили из автоматов чёрный седан. Украинские эксперты не исключают, что версия о нежелании останавливаться на блокпосту была распространена силовиками. Убийство может быть ещё одним эпизодом криминальных разборок украинских силовиков или повод уже традиционен для последних дней – подозрение в "работе на Россию".

Журналист из Киева Владимир Бойко опубликовал информацию, что стрельбу начал сам Демьяненко, а полицейские лишь отстреливались. Это подтверждается и кадрами видеозаписи, опубликованной в соцсетях.

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