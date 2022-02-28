Куда мог завести преступный киевский режим

Преступный киевский режим не оставил России выбора.

И в свете последних "горячих" новостей многие уже забыли, как 20 февраля американское посольство опубликовало оповещение для своих граждан, находящихся в РФ. Там предупреждалось об угрозе террористических актов в общественных местах Москвы и Петербурга, а также в посёлках вдоль российско-украинской границы.

Любопытно, что обычно диппредставительства не опубликовывают такое, а передают её стране, в где возникла угроза, по линии спецслужб, но этого сделано не было. Вероятно, что информация была получена посольством сугубо конфиденциально.

А то, что Киев планировал провести теракты у нас, не сомневаются и эксперты. В России существует обширная и законспирированная сеть спящих ячеек диверсантов, которых готовило ГРУ Украины. Все украинские спецслужбы напрямую управляются Западом, а потому предупреждение о терактах могло придти напрямую из ЦРУ.

И ведь предупреждение было не пустыми словами: спецслужбы РФ смогли предотвратить теракт 23 февраля в Крыму - "Правый сектор" (организация запрещена в России) планировали взорвать православную церковь, ещё одна группа террористов пересекла нашу границу на машине, сейчас их разыскивают, а автомобиль уже был замечен в подмосковном Ступино.

Замысел провалился и по указке западных хозяев Киев мог пойти на провокацию внутри своей страны, чтобы позже свалить вину на Россию, сообщает Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Диверсия могла быть жуткой - взрыв на химическом комбинате или на АЭС. Чем масштабнее была бы катастрофа и чем страшнее для мира оказался бы ущерб, тем более жесткие обвинения нам смог бы предъявить "цивилизованный мир". За этим последовал бы ввод НАТО на Украину и Кремлю не оставалось иного выхода, как сыграть на опережение.

Вспомним о Ливии, Ираке, Югославии, а также о десятках стран, погубленных Штатами и их сателлитами под предлогом "демократии". Для спасения людей ЛДНР, защиты россиян и недопущения хаоса, Москва и пошла на этот единственно верный шаг.