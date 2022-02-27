Итак, первый котёл на Украине замкнулся. Оккупированный военнослужащими и националистическими батальонами Мариуполь подразделения Вооружённых Сил РФ взяли в окружение.
Об этом сообщает Олег Блохин.
"Мариуполь окружён. Первый котёл пошёл", — пишет военный корреспондент.
В Мариуполе, кстати, окопались загнанные в угол нацисты и уголовники. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин уже сообщал, что в Мариуполе предстоит сложная операция.
Жителей города не выпускают из города, по сути, взяв их в заложники. На „Азовстали” даже убрали охрану, там только подразделения нацбатов.
Туда загнали технику, завезли взрывчатку - нацисты там очень серьёзно и плотно закрепились.
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