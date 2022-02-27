Первый котёл замкнулся: Мариуполь окружён армией РФ

Итак, первый котёл на Украине замкнулся. Оккупированный военнослужащими и националистическими батальонами Мариуполь подразделения Вооружённых Сил РФ взяли в окружение.

Об этом сообщает Олег Блохин.

"Мариуполь окружён. Первый котёл пошёл", — пишет военный корреспондент.

В Мариуполе, кстати, окопались загнанные в угол нацисты и уголовники. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин уже сообщал, что в Мариуполе предстоит сложная операция.

Жителей города не выпускают из города, по сути, взяв их в заложники. На „Азовстали” даже убрали охрану, там только подразделения нацбатов.

Туда загнали технику, завезли взрывчатку - нацисты там очень серьёзно и плотно закрепились.