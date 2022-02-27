Кадыров призвал начать широкомасштабное наступление на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал атаковать Украину по всем направлениям.

Ранее Кадыров заявил, что 70 тысяч чеченцев готовы добровольно воевать за Россию и занять "самые горячие точки на Украине".

Также он призвал президента Украины Владимира Зеленского позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и извиниться перед ним.

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