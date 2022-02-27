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Автор Игорь Рябов

Кадыров призвал начать широкомасштабное наступление на Украине

Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал атаковать Украину по всем направлениям.

Ранее Кадыров заявил, что 70 тысяч чеченцев готовы добровольно воевать за Россию и занять "самые горячие точки на Украине".

Также он призвал президента Украины Владимира Зеленского позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и извиниться перед ним.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
чечня украина рамзан кадыров
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