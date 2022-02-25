Нацистов в плен не брать: чеченский батальон направился на Мариуполь

Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, это что c полуостров Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.

Стоит напомнить, что боевики запрещённой в России украинской организации УНА-УНСО в свое время принимали участие в боевых действиях на территории Чечни, поддерживая незаконные вооружённые формирования, и воевали с российской армией.

Глава Чеченской Республики встретился с директором Росгвардии Виктором Золотовым, и по результатам встречи на Украину были отправлены части национальной гвардии из Чечни, сообщает РусВесна.

"Комбат просил передать, что нацистов в плен брать не будут! К солдатам ВСУ претензий не имеет", — пишут Telegram-каналы, ссылаясь на источник в батальоне.

Помощником Рамзана Кадырова на странице в социальной сети были опубликованы фотографии, где можно видеть бойцов батальона Росгвардии "Юг", совершающих намаз в неизвестной лесистой местности.

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