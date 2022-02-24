Радикалы разбегаются из Украины, а Киев имитирует зачистку националистов

Украинские «патриоты» не стали срочно собираться возле военкоматов и штабов территориальной обороны. Местные националисты в срочном порядке покидают Украину, сообщает телеграм-канал "Тень на плетень".

"В Одесской области наметился исход националистов и радикалов, которые последние 7 лет заявляли о готовности встретить Россию в всеоружии и дать ей по зубам. Большинство лидеров радикалов выехало в Молдову", - пишет источник.

В Запорожье и Житомире последние дни проводилась настоящая зачистка «Правого сектора» (организация запрещена в России), все штабы закрыты, сторонников не видно. В Сумской области власти также задерживали радикалов из "ПС", повреждали им «боевые машины» и изымали оружие.

Не исключено, что таким образом Киев хотел показать России, что власти Незалежной вовсю "борются с националистами", которые притесняют русскоязычных граждан в приграничных с РФ регионах. Стоит отметить и последнее обращение президента Зеленского, которые он сделал на русском языке.

Ещё вчера страницы украинских радикалов в Facebook пестрели угрозами в адрес "русских солдат", но как только главы донецких республик обратились к России за военной помощью, боевой пыл "защитников" начал угасать, а сами они – разбегаться.

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