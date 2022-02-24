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Автор Дмитрий Плотников

Украина заявила об нападении России «при поддержке Белоруссии»

Политика

Пограничная служба Украины опубликовала официальное заявление о начале российской армией военных действий. В сообщении уточняется, что военным Российской Федерации показывает поддержку Республика Беларусь.

Украина заявила об нападении России «при поддержке Белоруссии»

Официальный портал погранслужбы Украины заявляет, что в районе 5:00 государственную границу атаковали российские войска при поддержке Белоруссии. Обстрелу подверглись пограничные части, патрули и погранпереходы. Российская армия использует артиллерию, тяжёлую военную технику и лёгкое стрелковое оружие. Также было обнаружена деятельность «вражеских диверсантов и разведгрупп». Атакованы Луганск, Сумы, Харьков, Чернигов и Житомир, уточняется в заявлении.

Утром 24 февраля президентом России Владимиром Путиным была начата спецоперация в Донбассе для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», сообщает РБК.

По сообщению украинского генштаба, Борисполь, Озерный, Кульбакино, Чугуев, Краматорск, Чернобаевка подверглись ракетно-бомбовым ударам, целью которых являлась исключительно военная инфраструктура: аэродромы, и прочие объекты ВСУ. МВД Украины также сообщает, что ракетные удары нанесены: «по центрам военного управления, аэродромам, военным складам возле Киева, Харькова, Днепра».

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Почему на Донбассе русские продолжают воевать с русскими?
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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