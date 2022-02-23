Путин назвал убийцу первого главы ДНР Захарченко

Вечером 22 февраля президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию, в ходе которой коснулся Минских договорённостей. Соглашение было подписано руководителями донбасских республик, но вскоре один из них, Александр Захарченко, был убит заложенной взрывчаткой.

По словам российского президента, эта трагедия — настоящий теракт, ответственность за который несут киевские власти, пишет МК.

"Первый глава ДНР Александр Захарченко был убит в 2018 году сотрудником спецслужб Украины. Это было прямое политическое убийство", — подчеркнул Путин.

После убийства Захарченко летом 2018 года президент РФ предупреждал, что те, кто предпочитает пользоваться запугиванием и насилием, не будут решать конфликт на востоке Украины политическими методами.

Также в ходе пресс-конференции Владимир Путин обратился к президенту Украины. Он предложил Владимиру Зеленскому согласиться с тем, что Крым является частью России и признать полуостров российским официально. Это, как и отказ вступать в Североатлантический альянс, является необходимым решением Киева для нормализации ситуации и возобновления ровных отношений с Москвой.

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