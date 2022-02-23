Вечером 22 февраля президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию, в ходе которой коснулся Минских договорённостей. Соглашение было подписано руководителями донбасских республик, но вскоре один из них, Александр Захарченко, был убит заложенной взрывчаткой.
По словам российского президента, эта трагедия — настоящий теракт, ответственность за который несут киевские власти, пишет МК.
"Первый глава ДНР Александр Захарченко был убит в 2018 году сотрудником спецслужб Украины. Это было прямое политическое убийство", — подчеркнул Путин.
После убийства Захарченко летом 2018 года президент РФ предупреждал, что те, кто предпочитает пользоваться запугиванием и насилием, не будут решать конфликт на востоке Украины политическими методами.
Также в ходе пресс-конференции Владимир Путин обратился к президенту Украины. Он предложил Владимиру Зеленскому согласиться с тем, что Крым является частью России и признать полуостров российским официально. Это, как и отказ вступать в Североатлантический альянс, является необходимым решением Киева для нормализации ситуации и возобновления ровных отношений с Москвой.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.