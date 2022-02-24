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Автор Николай Ткаченко

Нутрициолог рассказал, какие продукты помогут выздороветь при коронавирусе

Политика

Некоторые продукты могут не только помочь выздороветь при коронавирусе, но и достаточно существенно сократить время пребывания в постели. Об этом рассказал кандидат биологических наук, нутрициолог Александр Мирошников в эфире ток-шоу "О самом главном" на канале "Россия 1".

Нутрициолог рассказал, какие продукты помогут выздороветь при коронавирусе

По словам специалиста, если у человека высокая температура и совсем не хочется есть, то нужно много пить — более двух литров воды в день. При этом начать можно с компотов, морсов, различных чаёв. Готовить все это лучше всего в термосе, заливая замороженные ягоды на сутки, но не кипятком, а водой с температурой 50-60 градусов.

В таком случае в малине, например, сохраняются салициловая и аскорбиновая кислоты. Нутрициолог отметил, что это позволит примерно на день сократить время нахождения в постели. Пить такой напиток можно по три литра в день.

Также полезно есть лимоны, апельсины, мандарины, в которых содержится очень большое количество витамина С, заметил врач. Кроме того, запах апельсина воздействует на гедонистический центр, и человек начинает хоть немного хотеть есть.

Ещё, по его мнению, могут быть полезны мёд, цинк, селен и витамин D, который содержится в морской рыбе и печени трески.

А вот, наоборот, ухудшить выздоровление может всевозможная выпечка с комбинацией простых сахаров и трансжиров, добавил ведущий программы Сергей Агапкин. По словам доктора, трансжиры активно поддерживают воспаление в организме, а поскольку любая простуда это воспалительный процесс, то эти трансжиры его усугубляют.

 

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