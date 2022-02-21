EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Израильские учёные раскрыли парадокс работы иммунитета против коронавируса

Здоровье

Учёные из Израиля провели исследование, в ходе которого выяснилось, что для оценки иммунитета человека к коронавирусной инфекции важно не количество антител. О подробностях нового исследования, которое только будет озвучено в Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным болезням в апреле, рассказал врач функциональной диагностики Михаил Петрик на своём YouTube-канале.

Израильские учёные раскрыли парадокс работы иммунитета против коронавируса

По словам доктора, в работе учёные сделали потрясающее открытие, которое меняет наши представления о том, как работает иммунитет против коронавируса. Оказывается, что для иммунитета значение имеет не количество антител к вирусу SARS-COV-2, а их качество.

Исследователи наблюдали за концентрацией антител у людей после прививки и болезни, а также за параметром, который называется авидность (способность точно реагировать между антигеном и антителом). Выяснилось, что в начале болезни вырабатываются антитела с низкой авидностью, но с течением времени иммунная система настраивается и точность антител повышается, объяснил автор канала.

Изучив антитела людей с иммунитетом к коронавирусу, учёные обнаружили, что у вакцинированных количество антител сначала было выше, чем у переболевших. Но спустя некоторое время авидность у вакцинированных оставалась неизменной, а у переболевших этот показатель возрос и превысил значение вакцинированных.

Также обнаружилось, что авидность и количество антител были гораздо выше у переболевших людей с ожирением. Несмотря на то, что болезнь они переносят тяжелее, впоследствии они имеют более качественный иммунитет, заключил доктор Петрик.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Парадокс иммунитета против коронавируса: ошеломляющие данные исследования.
Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 израиль
Новости
Израильские учёные раскрыли парадокс работы иммунитета против коронавируса
Носович раскрыл, что даст России признание ДНР и ЛНР
Камила Валиева поблагодарила всех, кто о ней молился
Экс-депутат Рады рассказал, что происходит в Киеве в ожидании "вторжения" России
Армия Украины стреляет из танков в сторону Донецка
Россия представила "убийц беспилотников" в Абу-Даби
Глава МИД РФ Лавров заявил о поддержке Западом конфликта в Донбассе
Онколог назвал основной фактор развития рака
Президент РФ Путин: вопрос о признании ДНР и ЛНР решится сегодня
Секретарь Совбеза РФ призвал Путина поговорить с Байденом перед признанием ЛДНР
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Очевидцы: на улицах Донецка появились танки

Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.

Очевидцы: на улицах Донецка появились танки
ВС Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие
Мир. Новости мира
ВС Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие
Политика. Новости и аналитика
Доктор Сосновский описал психологическое состояние Зеленского
Политика. Новости и аналитика
Ситуация обостряется? В Донбасс предложено ввести миротворцев ОДКБ
Юрий Носовский Два переезда равны одному пожару: "незалежная" рискует остаться без иностранных посольств Юрий Носовский Ирина Шлионская Адольф Толкачёв: как советский инженер стал работать на ЦРУ Ирина Шлионская Александр Артамонов План "Барбаросса-2": американская ядерная боеголовка может быть уже под Харьковом Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Путин и Лукашенко продолжат проверку сил реагирования из-за ситуации в Донбассе
В ДНР заявили, что Киев приступил к вторжению: "Объявляем всеобщую мобилизацию"
Мир. Новости мира
В ДНР заявили, что Киев приступил к вторжению: "Объявляем всеобщую мобилизацию"
Последние материалы
Носович раскрыл, что даст России признание ДНР и ЛНР
Камила Валиева поблагодарила всех, кто о ней молился
Экс-депутат Рады рассказал, что происходит в Киеве в ожидании "вторжения" России
Армия Украины стреляет из танков в сторону Донецка
Россия представила "убийц беспилотников" в Абу-Даби
Адольф Толкачёв: как советский инженер стал работать на ЦРУ
Глава МИД РФ Лавров заявил о поддержке Западом конфликта в Донбассе
Онколог назвал основной фактор развития рака
Президент РФ Путин: вопрос о признании ДНР и ЛНР решится сегодня
Секретарь Совбеза РФ призвал Путина поговорить с Байденом перед признанием ЛДНР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников