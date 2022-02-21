Израильские учёные раскрыли парадокс работы иммунитета против коронавируса

Учёные из Израиля провели исследование, в ходе которого выяснилось, что для оценки иммунитета человека к коронавирусной инфекции важно не количество антител. О подробностях нового исследования, которое только будет озвучено в Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным болезням в апреле, рассказал врач функциональной диагностики Михаил Петрик на своём YouTube-канале.

По словам доктора, в работе учёные сделали потрясающее открытие, которое меняет наши представления о том, как работает иммунитет против коронавируса. Оказывается, что для иммунитета значение имеет не количество антител к вирусу SARS-COV-2, а их качество.

Исследователи наблюдали за концентрацией антител у людей после прививки и болезни, а также за параметром, который называется авидность (способность точно реагировать между антигеном и антителом). Выяснилось, что в начале болезни вырабатываются антитела с низкой авидностью, но с течением времени иммунная система настраивается и точность антител повышается, объяснил автор канала.

Изучив антитела людей с иммунитетом к коронавирусу, учёные обнаружили, что у вакцинированных количество антител сначала было выше, чем у переболевших. Но спустя некоторое время авидность у вакцинированных оставалась неизменной, а у переболевших этот показатель возрос и превысил значение вакцинированных.

Также обнаружилось, что авидность и количество антител были гораздо выше у переболевших людей с ожирением. Несмотря на то, что болезнь они переносят тяжелее, впоследствии они имеют более качественный иммунитет, заключил доктор Петрик.

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