Носович раскрыл, что даст России признание ДНР и ЛНР

Признание Донецкой и Луганской народных республик открывает для России путь к официальному и легитимному в собственных глазах укреплению их обороноспособности путём публичных массированных поставок вооружений. В этом суть вопроса о признании ДНР и ЛНР, считает журналист-международник, политолог Александр Носович. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По мнению аналитика, если исходить из того, что США повышают ставки, угрожая устами Владимира Зеленского выходом Украины из Будапештского меморандума, то и Россия может отреагировать симметрично, пересмотрев пункт своей военной доктрины о неразмещении российского ядерного оружия в других странах.

Ранее военный историк Борис Юлин заявил, что народные республики не смогут продержаться долго без поставок оружия и боеприпасов из России.

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