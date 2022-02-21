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Политика

Признание Донецкой и Луганской народных республик открывает для России путь к официальному и легитимному в собственных глазах укреплению их обороноспособности путём публичных массированных поставок вооружений. В этом суть вопроса о признании ДНР и ЛНР, считает журналист-международник, политолог Александр Носович. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По мнению аналитика, если исходить из того, что США повышают ставки, угрожая устами Владимира Зеленского выходом Украины из Будапештского меморандума, то и Россия может отреагировать симметрично, пересмотрев пункт своей военной доктрины о неразмещении российского ядерного оружия в других странах.

Ранее военный историк Борис Юлин заявил, что народные республики не смогут продержаться долго без поставок оружия и боеприпасов из России.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
днр лнр россия донецк луганск украина александр носович владимир зеленский
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