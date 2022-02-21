Секретарь Совбеза РФ призвал Путина поговорить с Байденом перед признанием ЛДНР

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев попросил лидера РФ Владимира Путина признать территорию Донбасса независимым государством. С подобным предложением выступила Госдума РФ.

По словам Патрушева, народ ЛДНР многое пережил, нужно перестать "мучить его". Однако политик предложил перед признанием региона поговорить с президентом США Джозефом Байденом.

"Переговоры нужно вести с США, все остальные страны будут делать то, что скажет Вашингтон", — сказал секретарь Совета безопасности РФ.

Ранее главы ЛДНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину. Представители неподконтрольных Киеву территорий призвали российского лидера признать ЛНР и ДНР демократическими, правовыми государствами.

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