Военный историк оценил, смогут ли ЛНР и ДНР продержаться без помощи России

Без помощи России самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики не смогут долго противостоять Вооруженным силам Украины. Такое мнение высказал военный историк Борис Юлин в интервью "Радио 1".

По словам эксперта, ЛНР И ДНР могут мобилизовать довольно много резервистов для защиты своей территории, однако, что это удастся, ещё не факт. А вот вооружить и оснастить такую армию без помощи Российской Федерации всё равно не получится.

Аналитик заметил, что достаточных запасов вооружения и боеприпасов у ДНР нет. И поэтому обороноспособность ДНР и ЛНР напрямую будет зависеть от российской помощи. Однако война, по мнению историка, это в любом случае худший выход из ситуации.

Ранее генерал-лейтенант Евгений Бужинский назвал единственный повод для вступлении России в войну с Украиной.

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