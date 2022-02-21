Посол РФ в США: Россия считает Донбасс частью Украины

Россия не планирует захватывать чужую территорию и считает Донбасс частью Украины. Так заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу CBS и позже повторил это в заявлениях для прессы.

"Мы не намерены захватывать какие-либо иностранные территории", — отметил Антонов, добавив, что "Донецк и Луганск являются частью Украины".

Дипломат назвал утверждения западных СМИ о якобы российском вторжении "тиражируемой ерундой":

"Все эти слухи являются частью информационной войны, направленной на искажение истинной ситуации и представление России в крайне негативном свете", — заявил он.

По его словам, Россия готова "продолжать дипломатические усилия по решению всех нерешённых вопросов", и её войска находятся на собственной территории. А те части, которые задействованы в совместных учениях с Белоруссией, не делают ничего, что противоречит международному праву:

"Мы никому не угрожаем, — заявил российский дипломат. — Москва не намерена укреплять свою безопасность за счёт безопасности других государств".

Также посол России напомнил, что у США "много военных баз в разных странах" и заявил, что НАТО — это не "миролюбивая некоммерческая организация", а "военно-политическая машина".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен