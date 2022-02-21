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Автор Ольга Лебедева

Украина считает спекуляции на тему нападения на неё России неуместными

Мир

Министр обороны Украины Алексей Резников предостерёг от "неуместных” спекуляций относительно неминуемого нападения России на Украину.

Украина считает спекуляции на тему нападения на неё России неуместными

Выступая в эфире ТК "1+1" в воскресенье, он заявил, что на данный момент Россия "не сформировала ударную группу" на границах Украины.

"Поэтому, на мой взгляд, неуместно говорить, что завтра или послезавтра будет нападение. Но это не значит, что риски низкие, это не значит, что угрозы нет", — сказал министр, подчеркнув, что украинская армия полностью готова к любому развитию событий.

Комментируя массовую эвакуацию, объявленную властями самопровозглашённых республик в Донецке и Луганске, Резников назвал её "фарсом.”

"Сейчас у нашей разведки есть точная информация, что люди возвращаются домой самостоятельно, никто их не переселяет. Это просто производство для ”Мосфильма" или того, кто там делает фильмы", — заявил министр.

Он также сказал, что Киев будет внимательно следить за заседанием российского парламента 22 февраля, где будет обсуждаться ситуация вокруг Украины. Назвав предстоящую сессию "шаманским мероприятием с бубнами”, где могут быть приняты некоторые "интересные глупые решения”, Резников предположил, что такие решения приведут "к отказу Москвы от Минских соглашений”.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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