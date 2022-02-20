Американский телеканал CBS сообщил, что армия России якобы "получила приказ" "вторгнуться" на Украину. При этом СМИ не представило никаких доказательств.
"Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину", — заявил в эфире телеканала CBS журналист Дэвид Мартин.
После этого телеканал показал отрывок из интервью посла РФ в США Анатолия Антонова, который заявил, что Россия не планирует нападать на Украину. Тем не менее, после этого ведущая не изменила своего мнения и повторила недостоверную информацию о получении российской армии "приказа".
Ранее Антонов подчеркнул, что Россия не имеет притязаний на территории других стран и рассматривает Донбасс, как часть Украины. При этом он призвал американских политиков, которые утверждают, что РФ использует эвакуацию жителей Донбасса в качестве предлога для начала "нападения", посетить ДНР и ЛНР и посмотреть, как Украина использует американское вооружение против мирных жителей. Антонов назвал подобные заявления кампанией по дезинформации, направленной против Москвы.
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Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.