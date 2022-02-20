Вооружённые силы РФ получили приказ "вторгнуться" на Украину — CBS

Американский телеканал CBS сообщил, что армия России якобы "получила приказ" "вторгнуться" на Украину. При этом СМИ не представило никаких доказательств.

"Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину", — заявил в эфире телеканала CBS журналист Дэвид Мартин.

После этого телеканал показал отрывок из интервью посла РФ в США Анатолия Антонова, который заявил, что Россия не планирует нападать на Украину. Тем не менее, после этого ведущая не изменила своего мнения и повторила недостоверную информацию о получении российской армии "приказа".

Ранее Антонов подчеркнул, что Россия не имеет притязаний на территории других стран и рассматривает Донбасс, как часть Украины. При этом он призвал американских политиков, которые утверждают, что РФ использует эвакуацию жителей Донбасса в качестве предлога для начала "нападения", посетить ДНР и ЛНР и посмотреть, как Украина использует американское вооружение против мирных жителей. Антонов назвал подобные заявления кампанией по дезинформации, направленной против Москвы.