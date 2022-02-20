Daily Mail: Трасс уверена, что Путин хочет подчинить себе бывшие страны СССР

Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предположила, что президент России Владимир Путин намерен вести войну не только с Украиной, но и с другими соседними странами. Об этом она сказала в интервью Daily Mail.

"Он очень ясно дал понять — его амбиции не просто приведут к тому, что он возьмёт под контроль Украину, он хочет повернуть время вспять, к середине 1990-х или даже раньше", — заявила Лиз Трасс.

Так, по её мнению, страны Балтии и Западные Балканы тоже находятся в опасности.

"Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. Это может быть Украина на следующей неделе, но тогда какая страна будет следующей?", — подытожила министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова снова колко поддела Лиз Трасс, написав про неё, что она "не так проста, как кажется".

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