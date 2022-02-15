Байден заговорил о врагах, обратившись к россиянам

США, Североатлантический альянс и Украина не угрожают России. Об этом сообщил американский президент Джо Байден во время прямой трансляции, сообщает РБК.

"Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины", — сказал глава государства.

Также президент США подчеркнул, что американские власти готовы обсуждать "обеспокоенности в области безопасности".

Глава Белого дома призвал "дать шанс дипломатии" для урегулирования ситуации вокруг Украины. При этом Байден назвал вторжение Москвы в страну возможным.

В числе предложенных американской стороной мер он назвал "способы контроля за вооружениями и обеспечению прозрачности".

В своей речи президент отметил, что США и союзники готовы ввести санкции, включая меры в области экспортного контроля, если Россия вторгнется на Украину.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москве необходимо решить вопрос членства Украины в НАТО прямо сейчас. Он также подчеркнул, что простых обещаний недостаточно. Во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Путин отметил, что надеяться на серьёзное отношение мировых политиков к замечаниям Москвы. При этом руководитель Германии отметил, что НАТО не планирует наращивать военное присутствие рядом с Россией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен