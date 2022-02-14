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Автор Николай Ткаченко

Кедми раскрыл, откуда Россия может начать "нападение" на Украину

Политика

Гениальные военные стратеги Запада, которые написали десятки планов вторжения России на Украину, могут их выбросить. Поскольку если Россия применит силу, то она сделает это с Чёрного моря. Почему, объяснил израильский военный эксперт, общественный деятель Яков Кедми.

Кедми раскрыл, откуда Россия может начать "нападение" на Украину

По его мнению, в случае наступления Россия использует морскую пехоту на Чёрном море, потому что там нет украинских войск. И тогда вся оборона рухнет в первые пять часов, так как против этого ничего сделать нельзя.

"Если они держат столько сил, сколько надо, возле Донбасса и сейчас направили силы против Белоруссии, у них нет сил защищать Черноморское побережье, а оно длинное. А морпехи могут высадиться, где угодно — у них проблем нет", — обосновал свою точку зрения аналитик.

Он напомнил, что несколько месяцев назад были последние российские морские учения, когда морские пехотинцы высаживались на Черноморском побережье. И это было репетицией именно такого варианта, заключил военный эксперт в эфире ток-шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия 1".

Ранее Кедми изложил свой вариант, как может ответить Россия, если США и НАТО спровоцируют военные действия.

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Темы сша нато киев москва россия донбасс украина яков кедми владимир соловьёв
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