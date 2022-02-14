Гениальные военные стратеги Запада, которые написали десятки планов вторжения России на Украину, могут их выбросить. Поскольку если Россия применит силу, то она сделает это с Чёрного моря. Почему, объяснил израильский военный эксперт, общественный деятель Яков Кедми.
По его мнению, в случае наступления Россия использует морскую пехоту на Чёрном море, потому что там нет украинских войск. И тогда вся оборона рухнет в первые пять часов, так как против этого ничего сделать нельзя.
"Если они держат столько сил, сколько надо, возле Донбасса и сейчас направили силы против Белоруссии, у них нет сил защищать Черноморское побережье, а оно длинное. А морпехи могут высадиться, где угодно — у них проблем нет", — обосновал свою точку зрения аналитик.
Он напомнил, что несколько месяцев назад были последние российские морские учения, когда морские пехотинцы высаживались на Черноморском побережье. И это было репетицией именно такого варианта, заключил военный эксперт в эфире ток-шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия 1".
Ранее Кедми изложил свой вариант, как может ответить Россия, если США и НАТО спровоцируют военные действия.
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