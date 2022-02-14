В Британии заявили, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент

Российский лидер Владимир Путин может дать приказ о вторжении на украинские земли в любой момент, несмотря на все дипломатические усилия. Такое мнение выразил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

В интервью изданию Sunday Times он сравнил попытки предотвратить "нападение" РФ с политикой "по умиротворению Адольфа Гитлера".

Уоллес напомнил, что на прошлой неделе побывал в Москве. Его взгляды по поводу российского "вторжения" не изменились. По мнению министра, в ближайшее время может случиться "что-то трагическое".

"Может быть, Путин просто выключит свои танки, и мы все уйдём домой", — сказал Уоллес.

Он подчеркнул: если Россия всё-таки решится на военные действия, то все дипломатические переговоры окажутся "фикцией".

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не создаёт никаких поводов для обострения конфликтной ситуации вокруг Украины.

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