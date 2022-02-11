Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с британским министром Лиз Трасс рассказал, как, по его мнению, разрешится политическая ситуация вокруг Украины.

"Развязку всей этой драмы, которую Запад разыгрывает, пытаясь превратить в трагедию, хотя это выглядит скорее комедией, я предвижу так: через некоторое время западные страны узнают, что российско-белорусские манёвры закончились и российские войска вернулись на российскую территорию, — сказал Лавров. — Тогда будет устроен большой шум, чтобы доказать, что Запад добился деэскалации. Будут, как обычно, продавать дым".

В этой связи глава российской дипломатии подчеркнул, что после военных учений российские войска всегда возвращаются в места постоянной дислокации, в то время как войска НАТО после манёвров в странах Балтии и Чёрного моря, "как правило, никогда не возвращаются домой", а остаются на территории этих стран.

"Мы говорили об этом сегодня (во время встречи с Лиз Трасс. — Прим. ред.), но госпожа министр довольно чётко объяснила, что это нас не касается, а вот то, что российские войска делают на российской территории — главная забота Лондона", — сказал Лавров, выразив надежду, что "в серьёзных вопросах, которые касаются прежде всего европейской безопасности, безопасности всех без исключения стран, включая членов НАТО, Украину и Россию, мы будем вести себя более зрело и не будем заниматься наглой пропагандой в надежде на очередную предвыборную авантюру".

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