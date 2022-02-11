EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной

Политика

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с британским министром Лиз Трасс рассказал, как, по его мнению, разрешится политическая ситуация вокруг Украины.

Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной

"Развязку всей этой драмы, которую Запад разыгрывает, пытаясь превратить в трагедию, хотя это выглядит скорее комедией, я предвижу так: через некоторое время западные страны узнают, что российско-белорусские манёвры закончились и российские войска вернулись на российскую территорию, — сказал Лавров. — Тогда будет устроен большой шум, чтобы доказать, что Запад добился деэскалации. Будут, как обычно, продавать дым".

В этой связи глава российской дипломатии подчеркнул, что после военных учений российские войска всегда возвращаются в места постоянной дислокации, в то время как войска НАТО после манёвров в странах Балтии и Чёрного моря, "как правило, никогда не возвращаются домой", а остаются на территории этих стран.

"Мы говорили об этом сегодня (во время встречи с Лиз Трасс. — Прим. ред.), но госпожа министр довольно чётко объяснила, что это нас не касается, а вот то, что российские войска делают на российской территории — главная забота Лондона", — сказал Лавров, выразив надежду, что "в серьёзных вопросах, которые касаются прежде всего европейской безопасности, безопасности всех без исключения стран, включая членов НАТО, Украину и Россию, мы будем вести себя более зрело и не будем заниматься наглой пропагандой в надежде на очередную предвыборную авантюру".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Пресс-конференция Лаврова и Трасс по итогам переговоров
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы россия украина сергей лавров
Новости
Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной
Украинский генерал раскритиковал армию Незалежной: "Штабные крысы"
Нарышкин о ситуации на Донбассе: Украина полным ходом готовится к войне
На Камчатке разбился самолёт недалеко от взлётной полосы: есть погибшие
Байден снова оконфузился: лидер США не смог вспомнить, откуда вывел войска
По примеру "Миротворца"*: на тропу войны вышли немецкие радикалы
Гинцбург: где и чем вакцинировался Жириновский, в центре Гамалеи "не в курсе"
Украина заявляет о незаконности членства России в Совбезе ООН
Горелов: у перенёсших COVID-19 беременных дети могут отставать в развитии
Белый дом высказался про российско-белорусские военные учения
Популярное
Здоровье
Кардиолог Кореневич объяснила, какой эффект дают внутривенные "капельницы"

В России почему-то очень любят ложиться больницу на внутривенные вливания для профилактики различных заболеваний. Однако эта процедура совершенно бесполезна.

Кардиолог Кореневич объяснила, какой эффект дают внутривенные "капельницы"
Кардиолог Кореневич назвала три главных признака пневмонии при "омикроне"
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала три главных признака пневмонии при "омикроне"
Мир. Новости мира
Лавров поправил переводчицу на переговорах с главой МИД Британии Трасс
Мир. Новости мира
Британцы раскритиковали Лиз Трасс за ошибку на переговорах с Лавровым
Ирина Шлионская В маленьком древнем царстве умели скрещивать верблюдов Ирина Шлионская Любовь Степушова Война против непривитых уничтожит западную цивилизацию Любовь Степушова Дмитрий Соколов Боярская месть: почему русские монархи не могли жениться по любви Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
Российская разведка располагала данными о подготовке беспорядков в Казахстане
Новости спорта
Информация о проваленном Валиевой допинг-тесте не подтвердилась
Малышева подробно объяснила, почему заболел привитый Жириновский
Здоровье
Малышева подробно объяснила, почему заболел привитый Жириновский
Последние материалы
Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной
Украинский генерал раскритиковал армию Незалежной: "Штабные крысы"
Нарышкин о ситуации на Донбассе: Украина полным ходом готовится к войне
На Камчатке разбился самолёт недалеко от взлётной полосы: есть погибшие
Байден снова оконфузился: лидер США не смог вспомнить, откуда вывел войска
По примеру "Миротворца"*: на тропу войны вышли немецкие радикалы
Гинцбург: где и чем вакцинировался Жириновский, в центре Гамалеи "не в курсе"
Украина заявляет о незаконности членства России в Совбезе ООН
Горелов: у перенёсших COVID-19 беременных дети могут отставать в развитии
Белый дом высказался про российско-белорусские военные учения
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников