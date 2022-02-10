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Автор Елена Былкина

Захарова озвучила две сенсации с пресс-конференции Лаврова

Политика

Мария Захарова оценила результаты пресс-конференции Сергея Лаврова и руководителя главы МИД Британии Лиз Трасс. Она выделила два принципиальных момента в переговорах.

Захарова озвучила две сенсации с пресс-конференции Лаврова

Мария Захарова назвала сенсацией то, что Лиз Трасс не стала опровергать факт подлинности документов, в которых говорится о масштабном тайном финансировании российских СМИ и НПО.

"В ответ на соответствующий вопрос СМИ гостья с Туманного Альбиона (дважды!) заявила, что британское посольство действует "добросовестно", содействуя развитию российско-британских связей в сферах "культуры, математики и науки", — написала официальный представитель МИД РФ в своём Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на то, что британская сторона предпочла не заметить доводы Лаврова о "новичке", "Скрипале" и "Навальном*".

"На этих примерах (Сергей Лавров) выводил англосаксов на чистую воду…. А ведь пару лет назад Лондон масштабно зашёл с любимых Западом "химоружейных козырей". Но, как и пробирка Колина Пауэлла, солсберийская история оказалась пустышкой. Теперь они разыгрывают украинского джокера", — выразила своё мнение Захарова.

* Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

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Лавров и Трасс подводят итоги переговоров: о чем стороны договорились в Москве
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы сергей лавров мария захарова алексей навальный
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